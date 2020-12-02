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Futbolcular başkanlarını seçtiler

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Futbolcular başkanlarını seçtiler
Necati Külahlılar
Futbolcular Derneğinin olağan üstü genel kurulu KTSYD Merkezinde yapıldı.
Çağın Öztenay, Fuat Olgan ve Önder Batıhan'ın yer aldığı Divan Başkanlığının belirlenmesinden sonra 2 başkan adayı Berkem Korbay ile Fırat Ersalan üyelere yönelik konuşmalarını yaptılar. Genel kurulda oy kullanma Divan Başkanlığı oy sayımını da tamamladı. 68 üyenin kullandığı oy sonrasında Berkem Korbay, Futbolcular Derneğinin yeni başkanı oldu. 
Futbolcular Derneğinin ilk seçimli genel kurulunda Berkem Korbay 42 oy, Fırat Ersalan 26 oy aldı.
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