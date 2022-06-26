Futbol Federasyonu genel kurulunda kabul edilen serbest transfer yaşının 28’den 29’a yükseltilmesi ve serbest kalma yılını da 2’den 3’e yükseltilmesi kararından sonra futbolcular ayağa kalktı

Futbolcular Derneği başkanı Berkem Korbay ve yöneticilerin federasyonu ve kulüpler birliğini suçlayarak istifasından sonra sosyal medyada futbolcuların öfke dolu paylaşımları dikkat çekti.

Aralarında milli futbolcular Adil Uçar, Çağrı Kıral, Halil Turan, Hüseyin Sadıklar, Hasan Piro, Fırat Ersalan, Mustafa Yaşınses, İbrahim Çıdamlı, Esin Sonay, Mehmet Erol, Yasin Kurt, Bilal Ceylan, Talat Dağer gibi isimlerin olduğu oyuncular paylaşımları ile karara sert tepki göstererek mücadele çağrısı yaptılar.

ADİL UÇAR:

Bütün futbolcu arkadaşlarıma çağrımdir eğer haklarınıza sahip cikmazsaniz cikmazsak bizi istedikleri gibi evirir çevirirler bugün kendisini bağlamıyor diye sesini çıkarmayan olursa yarın başına gelince destek bulamayacak duruma gelinr. birlik olup hak aramanın bundan önemli zamanı yoktur eğer birlik olamazsak bu düzen kölelik olarak devam edecek biz ne istersek o olur mantığını uygulamak kabul edilebilir bişey değil kimse yalnis anlamasin ben hakkımı bu güne kadar yedirmedim eğer sende yedirmek istemiyorsan ben senin yanındayım bir türlü sözleşmelerin geçmediği futbol piyasasında Futbolcunun heyecanla beklediği aman iki kuruş kazanırım dediği ona göre planlar yaptığı serbestlik yaşı gizli kapılar ardından yapılan planlı görüşmeler sonucu hemen geçirildi... YANİ ARKADAŞLAR VERİLMEK İSTENEN MESAJ BİR HAYAT PLANİ YAPTİYSANİZ ERTELEYİN İPTAL EDİN ÇÜNKÜ BİZ BOYLE İSTEDİK TEKRAR SOYLUYORUM "HAKKİNİ SAVUNMAZSAN AĞLAYAN SEN OLACAKSİN "



FIRAT ERASLAN:

Ayni kulüpler birliği ayni kulüpler bir gün toplanıp tuvaletinde su olmayan tuvaletler için fikir üretti mi ? Hijyenin H sinin olmadıgı soyunma odaları için ?kırık çatlak yedek kulübeleri için ?basın tribünü olmayan kulublere ceza verdi mi federasyon?? Tarladan daha kötü bırak mac oynamayı yürümenin bile zor olduğu zeminlerde oynanan maçlar kendi sahasını belli bir standarlara çekmeye zorladı mı kulüpler birliği ve federasyon tarafından??yıllarda söz verip de sözünü yerine getirmeyen başkanlardan kim hesap sordu??aylarca ameliyat için bekleyen oyuncular oldu kim elini taşın altına soktu?? Armaya emek veren ülke futboluna hizmet etmek için bir başka kıtadan gelip emek verip ac kalan evsiz kalan 10larca futbolcu oldu nerdeydi bu kulüpler birliği ?? Bu kadar zaman saygımızdan sustuk futbol gelişsin dedik bunları kim düşündüyse kim onay verdiyse istedikleri platforumda bulusalım bize de anlatsınlar, kimse istediği anda zamanda karar üretmek için benim var olan hakkımı elimden alamaz.



BİLAL CEYLAN

Kamuoyuna ;

Kıbrıs Türk Futbolunu son derece derinden etkileyen konu ile ilgili olarak ;

Futbolculara yapılan haksızlığın, tek taraflı ve düşüncesizce alınan bu kararın,

birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi ve destek anlamında söz bildirilmesine rağmen derneğimiz ile hiçbir işbirliğine yanaşılmaması, Futbolcularımızın kaale alınmaması ve KKTC Futbolcular Derneğinin pasifize edilmesi sebebiyle bu makamda bulunmanın anlamsız ve gereksiz olduğunu düşünerek KKTC Futbolcular Derneği yöneticiliği görevimden ayrıldığımı kamuoyu bilgisine sunarım..



ESİN SONAY

15 senedir futbolun içerisinde olan biri olarak hiç mi futbolcu lehine bir karar üretilmez be arkadaş ?? Artık dernek olarak da bir çabamız yok çünkü ağzımızla kuş tutsak bizi sallayan yok. 3 senedir sözleşme getireceksiniz diye bizleri kandırdınız şimdi ise futbolcuyu tutsak etmek adına elinizden geleni yapıyorsunuz . Bu kararları da tüm kulüplere yıkmamak gerek çünkü neyin ne olduğunu bizde çok iyi biliyoruz, 3-5 kulüp başkanı meyhane masalarında kararlar üretip , sonrasında uygulamaya geçiyorsunuz . Kendimden bir örnek vereyim ; 4 sene önce kendi elimle 12 bin TL’ye bonservisimi verdiğim kulübüm 3 sene beni kiralık verip bunun karşılığında 300 bin TL kiralık parası kazandı ve halen daha o kulübün MALIYIM. Malıyım çünkü artık bizleri böyle hissettiriyorsunuz. Gelin bu ve bunun benzeri konularla ilgili de kararlar alın da sizleri öpüp alnımıza koyalım . Sözleşme getirecek cesaretiniz de yok çünkü 5-6 kulüp dışında verdiğiniz sözleri yerine getirecek diliniz yok .

MEHMET EROL

Yazık ülke futbolunu 1 adım öne taşıyamadığınız gibi hep geriye götürdünüz,köle sisteminde şartları ağırlaştırarak devam ,kendi menfaat çıkarlarınız olsa 1 günde kural kitabı yazarsınız ama futbolcular için kaç senedir 1 sözleşme getiremediniz YAZIK .

