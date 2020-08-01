Futbola Mağusa damgası

Futbolda K-PET Süper Lige Mağusa Türk Gücü A ve U21 Takımları, K-PET Birinci Ligde ise Yonpaş Dumlupınar A ve U21 Takımları, elde ettikleri başarılarla dikkat çektiler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-PET Liglerine Mağusa takımları damga vurdular.

K-PET Süper Lige Mağusa Türk Gücü A ve U21 Takımları, K-PET Birinci Ligde ise Yonpaş Dumlupınar A ve U21 Takımları, elde ettikleri başarılarla dikkat çektiler.

K-PET Süper Ligde Mağusa Türk Gücü, gol ve puan rekorları kırarak şampiyonluğunu ilan ederken, Mağusa Türk Gücü U21 Takımı, Şampiyonluk Grubunu şampiyon tamamladı.

Yonpaş Dumlupınar A Takımı K-PET Birinci Lig ikincisi olarak K-PET Süper Lige yükselirken, Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı, U21 Birinci Ligi şampiyon olarak tamamladı.

Şu ana kadar Mağusa’ya 4 kupa götüren Mağusa’nın 2 güzide kulübünden Mağusa Türk Gücü, 7 Ağustos Cuma akşamı oynanacak NicosiaGroup Kıbrıs Kupası final maçını kazanırsa, sezonun 3.,Mağusa’nın 5. kupasını Mağusa’ya kazandırmış olacak.

