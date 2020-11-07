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"Futbola katkıda sorun yok"

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Hasan Sertoğlu açıklamalarda bulunurken, Sayın Cumhurbaşkanı da Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da futbola yapılacak katkı olan 8,5 milyon TL’nin verileceğini söyledi

"Futbola katkıda sorun yok"
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, Gıynık TV’de Okan Karademir ve Nazım Burgul’un sunduğu programda gündem dair açıklamalarda bulundu.
Hasan Sertoğlu’nun açıklamaları şöyle:
“Gönyeli rakı gecesinde Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirdik. Benim tahminim bu hafta içerisinde gelişmeler olacak. Futbola katkının yapılacağını da bize söyledi.
Futbola yapılacak katkı olan 8,5 milyon TL verilecek. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile de konuyu görüştük. Olgun Amcaoğlu da bunu doğruladı. Katkı payı bütçeye konuldu. Biraz geç de olsa bu katkı yapılacak. Parasal anlamda sorunları çözeriz.
Önemli olan sağlık sorunudur. Futboldan dolayı bu virüs kolaylıkla bulaşır. Ülkeye karantinasız girişler balayacak. Güney’de ve Türkiye’de vaka sayıları da ortadadır. Benzerinin futbol yoluyla bu ülkede de olmasının sorumluluğunu ben almam.
Ben olsam futbolcular ve antrenörlerin yerinde, ortadaki riski görüp,kulüplerden peşinatları istemem. Futbol oynadık sonra maaşlarımı alırım.”
 
 
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