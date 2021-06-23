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Futbola dev katkı

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Futbola dev katkı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında varılan anlaşma sonucunda ortaya çıkan protokol imzalandı. KTFF ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında "2021-2022 Futbol Sezonu Devlet Katkısı Protokolü İmza Töreni" düzenlendi. Söz konusu imza töreninde kulüp başkanları da yer aldılar.
Atılan imza ile futbola 12,5 milyonluk katkının verilmesi resmiyete bağlandı. İmzalanan protokole göre ilk taksit olan 4 milyon TL Eylül ayında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna verilecek. Geriye kalan miktar ise taksitler halinde yıla yayılacak.
 
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