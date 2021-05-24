Futbol yüzler güldürür

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun antrenman izni vermesinden sonra antrenmanlarına başlayan Yenicami Akademi’de antrenmanlar devam ediyor.
Uzun aradan sonra futbola kavuşan minik futbolcuların mutlulukları yüzlerine yansırken, antrenmanlardaki gülen yüzler objektiflere yansıdı. Yenicami Akademi, Yusuf Kaptan Sahasında antrenmanlarını sürdürüyor.
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