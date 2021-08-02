Futbol tutkunu Hasipoğlu

Oğuzhan Hasipoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımında, Barolar Birliği Futbol Takımında, Mağusa Masterler Futbol Takımında forma giyerek futbola olan tutkusunu gösteriyor

20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Okçuluk Vakfı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından düzenlenen “Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor festivali kapmasında oynanan şöhretler karşılaşmasında siyasiler ve eski futbolcular yer aldı.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47.yıl dönümü nedeniyle birçok sportif faaliyetlerin düzenlendiği etkinliklere Türkiye futbolunda önemli başarılar elde eden eski ve milli futbolcular da katıldı. Şöhretler Karmasında ülkemizden de önemli isimler forma giyerek mücadele ettiler. Oynanan maçı kırmızı takım 4-3 kazanırken, beyaz takımda forma giyen Oğuzhan Hasipoğlu oynadığı futbol ve attığı klas golü ile alkış aldı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımında, Barolar Birliği Futbol Takımında, Mağusa Masterler Futbol Takımında forma giyen Oğuzhan Hasipoğlu, siyasi kimliği yanında sporcu kimliği ile de sportif faaliyetlere fırsat buldukça katılırken, futbol tutkusuyla ön plana çıkıyor.

