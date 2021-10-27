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Futbol tenisinde tek aday Songur

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Futbol tenisinde tek aday Songur
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Futboltenisi Federasyonunun​ dört yılda bir yapılan seçimli olağan genel kurulu 29 Ekim Cuma günü saat 18.00'de yapılacak.
Masa Tenisi Federasyonunun toplantı salonunda gerçekleştirilecek olan FutboltenisiFederasyonunun kurucu başkanı,FIFTA (Uluslararası Futboltenisi Federasyon) başkanı Şevket Songur seçime tek aday olarak katılacak.Şevket Songur, üyelerden onay isteyerek görevine devam edecek.
 
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