Futbol Tenisinde “Cumhuriyet Kupası”

KKTC Futbol Tenisi Federasyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla etkinlik organize etti.
15 Kasım Cumhuriyet bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek etkinlik ikili kategoride yapılacak.
15 Kasım Cuma günü Necati Taşkın Spor Salonu’nda yapılacak “Cumhuriyet Kupası” maçları saat 9.30’da başlayacak.
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