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Futbol tenisinde birincilikler DAÜ’nün

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Futbol tenisinde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupasında, Kadınlarda ve Erkeklerde DAÜ takımları birincilikleri kazandılar

Futbol tenisinde birincilikler DAÜ’nün
21 Temmuz 2020 Salı 22:14

Futbol tenisinde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupası, kortlarda büyük bir​ coşku ile gerçekleştirildi.

​ KKTC Futboltenisi Federasyon ve Fifta Başkanı Şevket Songur kupa ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bu anlamlı günde federasyonumuzun her yıl düzenlemiş olduğu 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupası kadınlar ve erkeklerde büyük bir katılım ve coşku ile gerçekleştirildi.

Pandemi sonrası sağlık kurulunun onayı ve Uluslararası Futboltenisi Federasyonunun (Fifta) önerileri ile bir kere daha "Futboltenisi Barış ve Özgürlük Kupası " adı altında, 10 takımın katılımı ile açık havada DAÜ Tenis kortlarında karşılaşmalar gerçekleştirildi.

Kulüp olma zorunluluğu aramadığımız Barış ve Özgürlük Kupasında, Kadınlarda ve Erkeklerde DAÜ,​ birincilikleri kazandılar.30 Ağustos Zafer Kupasında yine kortlardayız.”

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