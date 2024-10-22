KKTC Futbol Tenisi Milli takımı 23-26 Ekim 2024 tarihleri arasında Romanya’nın Bükreş şehrinde düzenlenecek olan Futbol Tenisi Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek

KKTC Futbol Tenisi Milli takımı Romanya’da bu yıl 30.’su düzenlenecek Futbol Tenisi Dünya Şampiyonası’na katılmak üzere Romanya’ya gitti.

23-26 Ekim 2024 tarihleri arasında Romanya’nın Bükreş yakınlarında bulunan Olimpiyat Köyü İzvorani köyünde gerçekleşecek 30. Futbol Tenisi Dünya Şampiyonası’nda KKTC ile birlikte 22 ülke katılacak.

KAFİLE ORGANİZASYONA HAZIR

Kafilede FİFTA ve KKTC Futbol Tenisi Federasyon Başkanı Şevket Songur başkanlığında Milli Takımlar teknik menajeri Hişam Tarazi, Uluslararası Hakem Kadriye Kontosoğlu, Milli Sporcular Mehmet Aksunlar, Süleyman Devecioğlu, Doğukan Doğu, Uğur Kaya, Ahmet Yeşil, Fikret Koreli, Hasan Tuğrul Özdemir, Sadi Sermet, Ayşe Mullacuma, Zeliha Ersöz, Rale Güleç, Zehra Borazancı ve Mahan Şarman yer alıyor.

TÜM KATEGORİDE YARIŞACAKLAR

Romanya’da düzenlenecek 30. Futbol Tenisi Dünya Şampiyonası 22 ülkenin katılımı ile 13 kategoride gerçekleşecek Şampiyonaya katılacak KKTC Kafilesi Olimpiyat evinde konaklayacak.

KKTC Milli Takımı büyük kadınlar, büyük erkekler, genç erkekler kategorilerinin tekli, ikili ve üçlülerde yarışırken, büyükler karışık ve U21 karışık kategorilerinde de ikili ve üçlü olmak üzere tüm kategoride mücadele edecek.

22 Ülkenin katılımıyla 250 civarında sporcunun mücadele edeceği 30. Futbol Tenisi Dünya Şampiyonası’na katılacak KKTC Milli Takım kafilesi bugün (SALI) şampiyonanın yapılacağı İzvorani köyüne gitti.

Bugün (Çarşamba) başlayacak organizasyonun tamamlanmasının ardından kafile 27 Ekim’de adaya dönecek.

