Futbol Tenisi Milli Takımı Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Futbol Tenisi Milli Takımımız Romanya’da düzenlenecek olan Futbol Tenisi Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı. KKTC Futbol Tenisi Federasyonu yönetim kurulu Futbol Tenisi Dünya Şampiyonası öncesinde Şevket Songur başkanlığındaki yönetim toplantı gerçekleştirerek çalışmalara hız veridi. 21-27 Ekim 2024 tarihleri arasında Romanya’da düzenlenecek olan Futbol Tenisi Dünya Şampiyonasına 22 ülke katılıyor.

4 KATEGORİDE MÜCADELE EDİLECEK

Romanya’da düzenlenecek olan Futbol Tenisi Dünya Şampiyonası 22 ülkenin katılımı ile 5 kategoride gerçekleşecek olan Futbol Tenisi Dünya Şampiyonasına KKTC Futbol Tenisi Federasyonu Milli takımı büyük kadınlar, büyük erkekler, genç erkekler, mix kategorilerinde mücadele edecek.

KKTC Futbol Tenisi Milli Takımı 21-27 Ekim 2024 Romanya da düzenlenecek olan Futbol Tenisi Dünya Şampiyonası hazırlıkları özverili bir şekilde devam ederken takımımız şampiyona öncesi çalışmalarına belirlenen tarihlerde kampta devam edecek.



