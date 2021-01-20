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Futbol Şehitleri Anıtının açılışı yapıldı

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Yılport Samsunspor kulüp başkanı Yüksel Yıldırım’ın, 19 Mayıs Stadyumu’na yaptırdığı ‘Futbol Şehitleri Anıtı’nın açılışı, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı

Futbol Şehitleri Anıtının açılışı yapıldı
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Yılport Samsunspor kulübü tarafından 32 yıl sonra Samsun’a kazandırılan ‘Futbol Şehitleri Anıtı’nın açılışı yapıldı.
Samsunsporkafilesinin 20 Ocak 1989’da geçirdiği kazada hayatını kaybeden teknik direktörNuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, ZoranTomic ve araç sürücüsü Asım Özkan anısına yaptırılan ‘Futbol Şehitleri Anıtı’nın açılışını Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı. 
İlk olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi’ne yapılan ‘Samsunspor Anıtı’nın açılışını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ardından YılportSamsunspor kulüp başkanıYüksel Yıldırım’ın, 19 Mayıs Stadyumu’na yaptırdığı ‘Futbol Şehitleri Anıtı’nın açılışına katıldı.
 

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Etiketler; #Samsunspor
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