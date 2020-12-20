Futbol sahalarına renk geldi

Antrenmanlara devam eden takımlar hazırlık maçlarına başlarlarken, Hamitköy – Esentepe ve Yonpaş Dumlupınar – Yenicami maçları oynandı

Sağlık Bakanlığının pandemi süreci içerisinde uyguladığı Temaslı Takip Sistemi nedeniyle Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 32 kulübün 29’unun verdiği onayla futbolda 2020 – 2021 sezonunu iptal etme kararı almıştı.

Alınan bu karara rağmen bazı takımlar antrenmanlarına başlarken, hazırlık maçları ile maç eksikliklerini ve özlemlerini gidermeye başladılar. K-PET Süper Lig ekibi Hamitköy ile K-PET Birinci Lig ekibi Esentepe ve K-PET Süper Lig ekipleri Yonpaş Dumlupınar ile Yenicami, hazırlık maçlarında karşılaştılar.Maçları Merkez Hakem Kurulunun (MHK) atadığı hakemler yönetti.

Esat Erdoğmuş Stadında oynanan Hamitköy – Esentepe maçı 2 – 2 berabere tamamlanırken, Dumlupınar Arena’da oynanan Yonpaş Dumlupınar – Yenicami maçını Yonpaş Dumlupınar 5 – 2 kazandı.



