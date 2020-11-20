Futbol özlemi halı sahada gideriliyor

Futbolda yaşanan belirsizlik sonrasında 2020 – 2021 Futbol Sezonunun başlamaması nedeniyle futbolcular ve teknik adamlar, futbol özlemlerini halı sahalarda ve master maçlarında gideriyorlar.Geçtiğimiz akşam da daha önce ve şimdi K-PET Birinci Lig ekibi Yalova’da forma giymiş olan futbolcular ve takımı çalıştırmış olan teknik adamlar halı sahada maç yaptılar. Sarı lacivert renklere gönül verenler böylelikle özlemlerini halı sahada giderdiler.