Girne Halk Evi futbolcuları Esin Sonay ile Aksel Kaptanoğlu açıklamalarda bulunurken Esin Sonay, “Şahsi fikrim futbolun temaslı sistemle oynanmasıdır. Ama bana göre futbol oynanmayacak. Bunun nedeni işin siyasi ve maddi boyutudur.” ifadelerini kullandı. Aksel Kaptanoğlu ise Futbol oynanmamasının sebebi maddidir. Bunu kurum kuruluşların tutarsız açıklamalarından görürüz.”

Necati KÜLAHLILAR

Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı’nın, futbolda son günlerde yaşanan süreçle ilgili kulübe ait olan Limos Restorant’ta düzenlediği basın toplantısında Girne Halk Evi futbolcuları Esin Sonay ile Aksel Kaptanoğlu açıklamalarda bulundu.

Sonay:Ben çok soğudum

Esin Sonay’ın açıklamaları şöyle:

“Futbolun oynanmamasının sebebi temaslı takip sistemi değildir. Sadece bu konuda bir algı yaratıldı. Bunun nedeni işin siyasi ve maddi boyutudur. Bana göre de futbol oynanmayacaktır. Çünkü futbolun başlaması için belli ki aşının bulunması gerekmektedir.

Benim şahsi fikrim futbolun temaslı sistemle oynanmasıdır. Son çare buysa ve futbolcular, tesislere alınıp antrenmanlara devam edecekse, futbol oynansın. Çünkü KTFF’nin istediği sistem de sıkıntılıdır. Takımında pozitif çıkan bir kişinin dışarıda virüs yayma tehlikesi olmayacak mı?

3 aydır devam eden bir süreç vardır. Artık çıksınlar desinler ki bu maddi protokol imzalanmayacak ve bize desinler ki futbol oynanmayacak. Bunun ceremesini de biz futbolcular çekecek.

Ben bu işten çok soğudum. Çözüm varsa bulsunlar yoksa da oynanmayacağını söylesinler. Çünkü futbol bizim için ek gelirdir. Bu ek gelir için farklı yönlere yönelelim.”

Kaptanoğlu:Hak aramak için gençler duyarsız

Aksel Kaptanoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Pandemi sürecin başından itibaren futbolla ilgili kurum kuruluşların tutarsız açıklamaları oldu.

Futbol oynanmamasının sebebi maddidir. Kulüplerin alt yapı çalışmaları, yatırımları devam ederken, A Takım maçlarının oynanmaması doğru değildir.

Biz futbolcularda da hata vardır. Çünkü birlik olmamız dönemde biz tecrübeli futbolcular hak aramak için gerekli özveriyi gösterirken, futbol hayatının başında olan genç arkadaşlarımızın aramızda olmaması üzücüdür.”

