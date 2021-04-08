Futbol 'otomatik ofsayt'a hazırlanıyor

Gelişen teknolojiyle birlikte yeni bir kimlik kazanan futbol, gol çizgisi ve video yardımcı hakemden sonra otomatik ofsayt sistemine hazırlanıyor

Futbol dünyası 2022 Dünya Kupası ile birlikte yeni bir reforma hazırlanıyor.

FIFA'nın futbol geliştirme menajeri Arsene Wenger, otomatik ofsayt teknolojisini Katar'da düzenlenecek organizasyonda kullanmaya hazır olacağını söyledi. Wenger'e göre bu yeni yenilik, mümkün olan en kısa sürede karar vermesi için ek bilgiler sağlayarak hakemlere yardımcı olacak.

Fransız futbol adamı, bir oyuncu ofsayt olduğunda yardımcı hakemlere anlık bir mesaj gönderen teknolojinin denemelerini denetliyor.

Wenger bu sistemle birlikte karar verme süresini aşağı çekmek olduğunu belirtirken, "Ortalama olarak yaklaşık 70 saniye beklemeliyiz bazen 1 dakika 20 saniye ... Bu çok önemli çünkü bazı kritik anlar için birçok gol sevincinin sonradan iptal edildiğini görüyoruz. Otomatik ofsayt 2022'ye hazır olacağını düşünüyorum. Ofsayt için sinyalin doğrudan çizgi hakemine gittiği ve yan hakemin saatinde ona ofsayt olup olmadığını gösteren kırmızı bir ışıkla haber verilecek." dedi.

Yapay zeka sistemiyle tasarlanan otomatik ofsaytta, futbolcunun üç boyutlu modellerini çizerek top algılama, uzuv izleme ve algoritmalar kullanılacak.

