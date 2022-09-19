Futbol liglerinin sponsorları belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu 15.09.2022 tarihinde toplanarak liglerin ve kupanın isim hakkı konusunda kararlarını açıkladı.
1) U14 Ligi'nin "Digiturk Kıbrıs U14 Ligi" ismi ile oynanmasına,
2) U16 Ligi'nin "Asbuzu U16 Ligi" ismi ile oynanmasına,
3) Kıbrıs Kupası'nın "NorthernLand Kıbrıs Kupası" ismi ile oynanmasına oybirliği ile karar verdi.
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