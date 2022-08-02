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Futbol Liglerinde başlangıç tarihi değişti

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Futbol Liglerinde başlangıç tarihi değişti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Spor Dairesi'nin sahalarla ilgili kapsamlı bakım çalışması kararı almasının sonrasında liglerin başlangıç tarihini 1 hafta ileriye aldığını duyurdu.

Açıklama şöyle;

"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) olarak Spor Dairesi ile bir görüşme gerçekleştirdik. Gerçekleşen görüşme kapsamında Spor Dairesi, 2022-2023 sezonu öncesi futbol sahalarının tümüyle ilgili kapsamlı bir bakım çalışması başlatıldığını bizlere iletti. Yeni sezonda özellikle kış aylarında ve yağışlı havalarda sorun yaşanmaması ve Spor Dairesi’nin yapacağı bu çalışmaların sağ salim tamamlanması büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple daha önce 17-18 Eylül 2022 tarihinde başlayacağını duyurduğumuz AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig maçlarının 1 hafta sonra, yani 24-25 Eylül 2022 tarihinde başlamasına, ayrıca daha önce 9 Eylül 2022 tarihinde oynanacağını duyurduğumuz Süper Kupa maçının da 16 Eylül 2022 tarihinde oynatılmasına karar verilmiştir.

2022-2023 sezonunda mücadele edecek olan tüm takımlarımızın yukarıdaki takvime göre hazırlıklarını yapmalarını ve çalışmalarını bu yönde gerçekleştirmelerini önerir, tüm takımlara başarılar dileriz."

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