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Futbol ligleri Eylül ayında başlayacak

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Futbol ligleri Eylül ayında başlayacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel’i ziyaret etti. Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleşen ziyarette Sertoğlu ve Üstel ülkedeki sağlık ve sporla ilgili istişarelerde bulundu.

Sertoğlu: “2021-22 sezonunu oynatmak istiyoruz”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da ziyarette yaptığı konuşmada, futbolun herkes tarafından çok özlendiğini yineledi. Sertoğlu geçtiğimiz sezon ülkedeki sağlık koşullarının düşünülerek, kulüplerle bir karar aldıklarını ve 2020-2021 sezonunu oynatmadıklarını ifade ederek, “Ancak bu yıl şartları zorlayıp 2021-2022 sezonunu oynatmak istiyoruz.” dedi.

Üstel: “Futbol büyük kitleyi ilgilendiren bir spor dalı”

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, futbolun ülkemizde çok sevildiğini ve büyük bir kitleyi ilgilendiren bir spor dalı olduğunu vurguladı. Amaçlarının uygun sağlık koşullarının oluşturulmasını sağlayıp sporu yeniden başlatmak olduğunu aktaran Üstel, “Sağlık Bakanlığı olarak hassas bir çalışma düzeni içerisindeyiz. Hastalığın daha da yayılmaması için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

“Takım antrenmanlarının Mayıs ayında başlatılması hedefleniyor”

Üstel, futbolun dünyada nasıl oynanıyorsa ülkemizde de o şekilde oynanacağını kaydederek, “Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ancak bir müddet daha beklememiz gerekecek.” diye konuştu. Ünal Üstel, şu anda bireysel antrenmanların başladığını, takım antrenmanlarının ise daha sonra planlanarak Mayıs ayının başında başlatılmasının hedeflendiğini belirtti.

Liglerin Eylül ayında başlaması konusunda hemfikir olundu

Başkan Sertoğlu, Ünal Üstel’e futbolun yeniden başlaması için göstermiş olduğu ilgi ve destek için hem şahsı hem de camiası adına teşekkür etti. Ayrıca Sertoğlu ve Üstel, futbol liglerinin Eylül ayı içerisinde başlaması konusunda da hemfikir oldu.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na ziyarette, KTFF 2.Başkanvekili Oktay Çocuk ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akçaba eşlik etti.

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