Futbol ligleri askıya alınıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, düzenlediği basın toplantısıyla önemli açıklamalarda bulundu.

Bulaşıcı Hastalıklar Komitesinin belirlediği şartlar çerçevesinde futbolu başlatmanın zor olduğunu vurgulayan Sertoğlu, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür'e de yoğun eleştiriler getirdi.

Hasan Sertoğlu, mevcut şartlarda futbol oynatmanın kulüplere büyük zarar vereceğini söyledi. Özellikle temaslı takip konusundaki sıkıntıların aşılmamasının futbol camiasındaki herkesi zora sokacağını belirten Hasan Sertoğlu, yetkinin kendisinde olduğunu ve gelinen aşamada her şeyin askıda kalacağını vurguladı. Kaldığımız yerden en güçlü şekilde devam edeceğiz. Bu süreçte alt yapılarımıza yatırım yapılabilir.