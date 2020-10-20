banner480
banner69
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
294 0
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
15 0
 
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
25 0
Cimnastikte Kasım hedefi
Cimnastikte Kasım hedefi
19 0
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
30 0
Yarın sandık başındayız
Yarın sandık başındayız
39 0
Doğan’dan farklı hazırlık
Doğan’dan farklı hazırlık
146 0
banner529

Futbol ligleri askıya alınıyor

banner476

Futbol ligleri askıya alınıyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, düzenlediği basın toplantısıyla önemli açıklamalarda bulundu.
Bulaşıcı Hastalıklar Komitesinin belirlediği şartlar çerçevesinde futbolu başlatmanın zor olduğunu vurgulayan Sertoğlu, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür'e de yoğun eleştiriler getirdi.
Hasan Sertoğlu, mevcut şartlarda futbol oynatmanın kulüplere büyük zarar vereceğini söyledi. Özellikle temaslı takip konusundaki sıkıntıların aşılmamasının futbol camiasındaki herkesi zora sokacağını belirten Hasan Sertoğlu, yetkinin kendisinde olduğunu ve gelinen aşamada her şeyin askıda kalacağını vurguladı. Kaldığımız yerden en güçlü şekilde devam edeceğiz. Bu süreçte alt yapılarımıza yatırım yapılabilir.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.