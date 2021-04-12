Futbol kulüplerinin bilançoları alarm veriyor

4 büyük spor kulübünün Aralık 2020 – Şubat 2021 dönemindeki toplam zararı 255,8 milyon TL olurken, 9 aylıklardaki toplam zarar ise 845 milyon TL’ye ulaştı

Borsa İstanbul’da işlem gören 4 büyük spor kulübü finansalları pandemi etkisiyle bilançoların alarm verdiğini gösterdi.

Kulüplerin bilançoları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı.

Sonuçlar pandeminin olumsuz etkilerini gözler önüne serdi. Pandemi döneminde en büyük gelir kalemlerinden olan maç öncesi stat geliri, bilet satış, kombine satış ve ürün geliri gibi kalemlerden ciddi oranda yoksun kaldı. Böylece 9 aylık ve Aralık 2020 – Şubat 2021 finansallarının aktarıldığı bilançoda zararların boyutu arttı. 4 büyük spor kulübünün Aralık 2020 – Şubat 2021 dönemindeki toplam zararı 255,8 milyon TL olurken, 9 aylıklardaki toplam zarar ise 845 milyon TL’ye ulaştı. En çok net dönem zararı hem 3. çeyrek hem de 9 aylık finansallarda Galatasaray Spor kulübünde oldu.

Mevcut zararlarla birlikte kulüplerin sorunlu özkaynaklarındaki negatif tablo derinleşti. Son bilanço dönemine göre, Beşiktaş'ın 1 milyar 570 milyon TL, Fenerbahçe'nin 904 milyon TL, Galatasaray'ın 641 milyon TL ve Trabzonspor'un ise 522 milyon TL eksi özkaynağı bulunuyor

BEŞİKTAŞ'TA NEGATİF SEYİR SÜRDÜ

Bilanço detayları incelendiğinde Beşiktaş, 9 aylık dönemde brüt kârındaki negatif seyir sürse de iyileşme gösterdi. Kulüp 9 aylıkta 9,9 milyon TL brüt zarar açıklarken, geçen yılın aynı dönemindeki 38,6 milyon TL brüt zararında toparlanma görüldü. Satışların maliyetindeki azalma etkili oldu. Yine 9 aylıklarda operasyonel gider kalemlerinde azalma görülen, finansman giderleri ciddi oranda arttı. Bu da karlılıkta baskı yarattı.

FENERBAHÇE'DE MALİYETLER ARTTI

Fenerbahçe tarafında 9 aylık bilanço detaylarında; kulübün hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında büyüse de, maliyet tarafındaki yükselişin yüzde 29 artması brüt zararı destekledi. Önceki dönem 9 aylık brüt zarar 23,8 milyon TL olurken, bu yılın benzer döneminde zarar 133,9 milyon TL’ye çıktı. Kulübün finansman giderleri yüzde 40 oranında büyüyerek 305 milyon TL’ye ulaşırken, esas faaliyet zararı da yüzde 100’e yakın arttı.

GALATASARAY KÂRDAN ZARARA GEÇTİ

Galatasaray 9 aylıklarda brüt kardan, zarara geçmesindeki en önemli unsur; hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 oranında daralırken, maliyetleri yüzde 1 artmasıdır. Geçen yılın 9 ayında 117 milyon TL brüt kar elde eden kulüp bu yıl 190 milyon TL brüt zarara geçti. Hasılatındaki ciddi düşüş şirketin net dönem zararında belirgin rol oynadı.

TRABZONSPOR'DA DA HASILAT DARALDI

Son olarak Trabzonspor kanadında ise; Haziran 2020 - Şubat 2021 döneminde 347 milyon TL hasılat ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 hasılatı daraldı. Aynı dönemde satışların maliyeti ise yüzde 24 oranında artması brüt karı 169 milyon TL’den 50 milyon TL’ye geriletti. 9 aylıklarda; genel yönetim giderleri, finansman giderleri ve esas faaliyet giderleri artan kulübün 9 aylık net dönem zararı 141,8 milyon TL’yi gösterdi.

