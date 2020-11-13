Futbol Federasyonuna destek sürüyor

Futbolda yaşanan gerilim sonrasında kulüplerin Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na yönelik destek açıklamaları devam ediyor.

Mesarya Spor Kulübü ile Türk Ocağı kulüpleri de açıklamalar yaparak, futbolcuların eyleminin yanlışlığına dikkat çekerlerken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na ve başkan Hasan Sertoğlu’na güvenlerinin tam olduğunu vurguladılar.

Her 2 kulübün de açıklamasında Sağlık Üst Kurulunun Temaslı Takibinden vazgeçmemesi sonucu ülke futbolunnn bekleme sürecine girdiği belirtilirken, futbolun önündeki en büyük engel olan Temaslı Takip Sisteminden futbolun muaf tutulması gerektiği vurgulandı.

