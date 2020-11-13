banner480
banner69
28 0
YDÜ rahat kazandı: 67-38
YDÜ rahat kazandı: 67-38
14 0
 
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
122 0
Güzel çevremize yazık ediyoruz
Güzel çevremize yazık ediyoruz
47 0
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
34 0
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
107 0
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
22 0
banner529

Futbol Federasyonuna destek sürüyor

banner476

Futbol Federasyonuna destek sürüyor
Futbolda yaşanan gerilim sonrasında kulüplerin Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na yönelik destek açıklamaları devam ediyor.
Mesarya Spor Kulübü ile Türk Ocağı kulüpleri de açıklamalar yaparak, futbolcuların eyleminin yanlışlığına dikkat çekerlerken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na ve başkan Hasan Sertoğlu’na güvenlerinin tam olduğunu vurguladılar.
Her 2 kulübün de açıklamasında Sağlık Üst Kurulunun Temaslı Takibinden vazgeçmemesi sonucu ülke futbolunnn bekleme sürecine girdiği belirtilirken, futbolun önündeki en büyük engel olan Temaslı Takip Sisteminden futbolun muaf tutulması gerektiği vurgulandı.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.