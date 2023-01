Futbol Kulüpler Birliği, Miracle Değirmenlik'in tescil iptali ve liglerden ihraç edilmesi kararı ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada KTFF’nin yetki ve sorumlulukları, kulüplerden aldığı yetkiyle, liglerin devamını sağlamak ve futbolun mahkemeye düşmesini engellemek olduğu,alınan kararın da tüzük, yönetmelik ve kulüplerin taahhütleri doğrultusunda olduğu, kulüpleri yöneten KTFF'nin futbolu tüzük ve talimatlarla yönettiği ifade edildi.

Açıklama şöyle:

KKTC Futbol Kulüpler Birliği olarak, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun bugün açıklamış olduğu Miracle Değirmenlik kulübünün 2022-2023 tescilinin iptali kararı sonrası bir açıklama yapma gereği duyduk.

Biz tüm futbol kulüpleri olarak her sezon öncesinde yetkiyi KTFF’ye veren belgeyi imzalar, bu konudaki taahhütlerimizi yerine getiririz. Buradaki gayemiz, futbolun mahkemelere taşınmaması, devamlılığının olması ve futbolun kendi sorunlarını kendinin çözebilmesi içindir.

Bu bağlamda da KTFF’nin bugün Miracle Değirmenlik ile ilgili aldığı karar da bu bağlamda okunmalıdır.

Tüm kulüplerimiz kendi çapında ülke futbolunun gelişmesi için çaba ve emek sarf eder. Kulüplerimizi de yöneten bir Futbol Federasyonumuz vardır ve futbol, federasyonun tüzük ve talimatları ile yönetilir.

Kulüplerimizin de görevi bu talimatları bilmek ve talimatlara aykırı davranıldığı zaman sonucunda nelerle karşılaşacağımızı bilmektir.

Kaldı ki, Her kulüp sezon başı, noter tasdikli verdiği taahhütlerde de futbolu mahkemeye taşımayacağını, tüm sorunların KTFF bünyesindeki iç hukuk yolları ile çözüleceğini kabul ediyor.

Sezon başında da imzaladığımız Kulüp Tescil Taahhütnamesi’nde mahkemeye gidemeyeceğimiz, gidilmesi halinde de sonuçları açıkça belirtilmiştir.

Taahhütname aşağıdaki gibidir:

“Kulüp statüsünde KTFF nezdinde tescil edildiğimiz sürece;

KTFF’nin Tüzük, Talimat, diğer ilgili tüm düzenleme ve kararlarına aynen uyacağımızı;

KTFF tescil Talimatındaki tüm yükümlülüklerimizi bir tamam eksiksiz yerine getireceğimizi,

KTFF tarafından düzenlenecek kriterler ile lig statülerini kabul ettiğimizi, Amatör Kulüp olduğumuzu kabul ettiğimizi,

KTFF’nin yargı kurallarının görev ve yetkilerini kabul edip kararlarına uyacağımı ve bu kararlara karşı hiçbir idari ve adli yargıya, temyiz, tashihi karar, yargılamanın iadesi gibi kanun yollarına başvurmayacağımı,

1) Kulübümüz ile ilgili her türlü transfer işlemlerinde Bonservis ve Muvafakatnamelere imza atmaya yetkili olanların Adı-Soyadı ve İmza örnekleri aşağıdaki gibi olduğunu; Yine KTFF nezdinde Kulübümüz ile ilgili her türlü işlemlere imza atmaya yetkili olanların Adı-Soyadı ve İmza örnekleri aşağıdaki gibi olduğuna, yukarıdaki taahhütlerime aykırı hareket ettiğim takdirde tescilimin iptalini ve müsabakalara iştirak ettirilmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

2) Aşağıdaki imza yetkilileri dışında herhangi birinin işlem yapması halinde taahhütlerimize aykırı hareket edeceğimizi kabul ettiğimizi; Yine taahhütlerimize aykırı hareket ettiğim takdirde tescilimin iptalini ve müsabakalara iştirak ettirilmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim.”

Bu gerçekler ışığında, KTFF’nin yetki ve sorumlulukları, kulüplerden aldığı yetkiyle, liglerin devamını sağlamak ve futbolun mahkemeye düşmesini engellemektir.

Alınan karar da tüzük, yönetmelik ve kulüplerin taahhütleri doğrultusundadır.

Kulüpler Birliği Başkanı ve Yönetim Kurulu