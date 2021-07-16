Futbol Federasyonu liglere göre serbest transfer bedellerini açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu 15 Temmuz 2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları aldı;



YÖNETİM KURULU KARARLARI

KTFF Yönetim Kurulu 15 Temmuz 2021, Perşembe günü aşağıdaki kararları almıştır:

KTFF Amatör, Yerli Futbolcu Tescil ve Transfer Talimatı ile KTFF Profesyonel Yabancı Futbolcu Tescil ve Transfer Tescil Talimatlarının 13. maddeleri uyarınca; 2022-2023 Futbol sezonundan itibaren Süper Lig, 1. Lig ve BTM Ligi için uygulanacak serbest transfer hakkı tazminatı bedellerinin;

Süper Lig: 50,000 TL (Elli bin Türk Lirası)

1.Lig: 35,000 TL (Otuz beş bin Türk Lirası)

BTM; 2005-2009 yılları arasında doğanlar için: 15,000 TL (On beş bin Türk Lirası)

1996-2004 yılları arasında doğanlar için: 25,000 TL (Yirmi beş bin Türk Lirası)

1995 ve üzeri yıllarda doğanlar için: 20,000 TL (Yirmi bin Türk Lirası)

KTFF Amatör, Yerli Futbolcu Tescil ve Transfer Talimatı ile KTFF Profesyonel Yabancı Futbolcu Tescil ve Transfer Tescil Talimatlarının 9. Maddelerinin (lisans tescil başvurusu) 1. Paragraf c bendinde istenilen bonservis belgesinin transfer döneminde görevli başkan tarafından verilmesi gerektiği ve verilecek bonservisin veriliş tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Futbol Federasyonu’na sunulmasına, sunulmayan bonservislerin herhangi bir geçerliliği olmayacağının tüm kulüplere duyurulmasına;

Lig kulüplerimizden Değirmenlik Spor Kulübü’nün, 2021-2022 Futbol Sezonunda adının sezon boyunca “Miracle Değirmenlik Spor Kulübü” adı ile bulunmasına;

Eğitim Üst Kurulu tarafından planlanan kurs ücretlerinin;

C Lisans / Kaleci Antrenörlüğü Kursları: 3,500 TL (Üç bin beş yüz Türk Lirası)

B Lisans: 5,000 TL (Beş bin Türk Lirası)

A Lisans: 7,000 TL (Yedi bin Türk Lirası)

UEFA Pro (Teknik Direktörlük Kursu): 9,500 TL (Dokuz bin beş yüz Türk Lirası)

olarak duyurulmasına karar verilmiştir.