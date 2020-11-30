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Futbol Federasyonu, kulüpleri toplantıya çağırdı

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Futbol Federasyonu, kulüpleri toplantıya çağırdı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) kulüpleri toplantıya çağırdı.
Futbol Federasyonu basın bölümünden verilen bilgiye göre 7 Aralık 2020 Pazartesi günü KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek değerlendirme toplantısı saat 15.00'te başlayacak. 
Yapılacak toplantıya basının alınmayacağı açıklanırken, bilgilendirmenin KTFF Basın bölümü tarafından yapılacağı açıklandı. 
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