Futbol Federasyonu Başkanlığı için 2 kişi başvurdu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Genel Sekreteri Av. Enver Baturalp, 5 Haziran 2021 tarihinde yapılacak KTFF Olağan Seçimli Genel Kurul başkan adaylığı süreci ile ilgili açıklama yaptı.

Baturalp'ın açıklaması şöyle;

"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) 5 Haziran 2021 tarihinde yapacağı Olağan Seçimli Genel Kurulu öncesi son başvuru tarihi olan 4 Mayıs 2021’e kadar KTFF Genel Sekreterliği’ne iki kişi başvuruda bulunmuştur. Yapılan başvurular sonucunda Sayın Hasan Sertoğlu ve Sayın Tekin Birinci evraklarını kendilerine verilen sürede teslim etmiştir.

Her iki adayın da başvuru dosyaları değerlendirmeye alınıp ilerleyen günlerde genel kurul üyelerine adaylıklarla ilgili gerekli bilgilendirme yapılacaktır.