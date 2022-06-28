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Futbol Federasyonu, Alkan Baykent’in statlara girişini yasakladı

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Futbol Federasyonu, Alkan Baykent’in statlara girişini yasakladı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, spor yazarı Alkan Baykent’in sosyal medya hesabından Federasyonu ve Başkan Sertoğlu ile KTFF kurullarını hedef alan seviyesiz ve ahlaksız paylaşımlarından dolayı akreditasyonunu iptal ederek statlara girişini yasakladı.
KTFF tarafından konuyla ilgili açıklama şöyle:
Spor kamuoyunun bilgisine,
B352 akreditasyon numaralı foto muhabiri Alkan Baykent’in sosyal medya hesabından, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ve KTFF Kurulları’nı hedef alan ahlaksız ve seviyesiz açıklamalarından dolayı KTFF’de var olan akreditasyonunun iptal edildiğini ve ilgili şahsın bu tarihten itibaren KTFF nezdinde yapılacak hiçbir organizasyonda statlara alınmayacağını bildiririz.
 
 
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