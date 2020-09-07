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Futbol Federasyonu 1 Ekim'e kadar tüm organizasyonları iptal etti

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Futbol Federasyonu 1 Ekim'e kadar tüm organizasyonları iptal etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin almış olduğu kararlar doğrultusunda 1 Ekim'e kadar tüm organizasyonlarını iptal ettiğinini açıkladı.
KTFF'den yapılan açıklama şöyle:
Spor kamuoyunun dikkatine;

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamındaki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren 1 Ekim 2020 Perşembe gününe kadar tüm kategorilerdeki antrenman, maç ve benzeri futbol organizasyonları ertelenmiştir. Bu bağlamda KTFF bünyesinde aktif olarak devam eden tek lig olan Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig müsabakaları da dahil tüm futbol etkinlikleri ilgili tarihe kadar ertelenmiştir.

Söz konusu karara tüm kulüplerin uymasını ve uyarıları dikkate alarak gerekli sağlık önlemlerini almasını rica ederiz.

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