Futbol aşktır

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun organize ettiği BTM İkinci Ligde final maçlarında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun uyguladığı 20 kişilik seyirci kotası uygulandı.

Maçlarda görev yapan emniyet güçleri de stad tribünlerinde yer alan taraftarları ellerindeki listelere göre uyardı.

Tribünlerde 20 kişilik kotaya uyulmasına rağmen stadların yapısından dolayı tel boyları ve soyunma odalarının damları taraftarlarca dolduruldu. Bu da futbolun bir aşk olduğunu gösterdi.

