Futbol aşkı ağır bastı

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 2. tur (yarı final) maçları dün oynandı.

Maçların oynandığı statlarda seyirci kotası uygulandı. Takımlar Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun aldığı 20 kişilik taraftar bulundurma kararı koymuştu. Buna göre her 2 takım da yönetim kurulunun hazırladığı listede yer alan kişileri tribüne gelmesi gerekiyordu.

Ancak takımlarını yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar tribünlerinde ve stad etrafında maçları izleyerek takımlarına destek verdiler.

