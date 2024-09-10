Futbol antrenörleri mazeret semineri tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği iş birliğinde düzenlenen 2024-2025 futbol sezonunda görev yapacak olan antrenörlerin çalışma izni alabilmelerine olanak sağlama adına mazeret semineri yapıldı. Mazeret semineri Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi (Göçmenköy) Özcan Özcanhan Konferans salonunda saat 09.00-16.00 arasında yapılarak tamamlanmış oldu. Haziran 2024 ayında Mahmut Özçınar Antrenör Gelişim seminerine katılamayan teknik direktör, A, B, C lisans ve kaleci antrenörlerin katılımı ile gerçekleştirilen seminere 26 antrenör katıldı.
Mazeret seminer oturumlarındaki konu başlıkları Alt yapılarda futbola yönelik kuvvetin önemi konusunu, Kadın futbol antrenörlüğünün gelişimi konusunu, Antrenörün futbolcu üzerindeki psikolojisi konusunu, Kalecilerin fiziksel performans gelişimleri konusunda, Futbolcuların beslenme periyotları konusunu, Antrenörün yönetim becerileri konusunu,
Avrupa’da ve Türkiye’de son uygulanan kuvvet analizleri konusu, toplu, topsuz Penetrasyon oyunları konusundaki son oturum sonrasında seminer belge dağıtımı ile tamamlandı.
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