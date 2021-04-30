Futbol antrenmanları başlıyor

Hasan Sertoğlu antrenmanlar konusunda bir açıklama yayınlarken, açıklamada Sağlık Bakanlığı ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde 17 Mayıs 2021 tarihi itibariyle takım antrenmanlarının başlayabileceğini belirtti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu antrenmanlar konusunda bir açıklama yayınladı.

Sertoğlu yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde 17 Mayıs 2021 tarihi itibariyle takım antrenmanlarının başlayabileceğini belirtti.

Başkan Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Değerli camiam, bilindiği üzere daha önce açıklamış olduğumuz 2021 – 2022 Futbol Sezonu planlaması sonrasında sizlerden bir müddet daha antrenmanlar konusunda sabretmenizi rica etmiştim.

Bu konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Sayın Ünal Üstel ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Dr. DuriyeOygar ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, antrenmanların başlayıp kesintiye uğramadan devam edebilmesi için 17 Mayıs 2021 tarihine kadar beklenilmesi ve bu tarihten itibaren de takım antrenmanlarının başlaması konusunda mutabakata varılmıştır.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel ve Bakanlık Müsteşarı Sayın Dr. DuriyeOygar’a anlayışlarından ve bize göstermiş oldukları yakın ilgilerinden dolayı camiam adına teşekkür ederim.

Tüm futbol takımlarının bu gelişmeler ışığında kendi programlarını yapıp arzu eden kulübümüzün 17 Mayıs 2021 tarihi itibariyle takım antrenmanlarına başlayabileceğini bildirirken, toplum sağlığı için tüm takımlarımızın Sağlık Bakanlığı’nın aldığı karara uymasını rica ederim.

