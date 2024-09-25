Futbol akademileri, Osman Atakara anısına oynayacak

Lapta – Çamlıbel ve Alsancak ile Girne bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren futbol akademileri, Osman Atakara anısına düzenlenecek turnuvada karşılaşacaklar. Osman Atakara Anı Turnuvasında 5 takım mücadele edecek. Lapta Futbol Akademisi, Doğan Türk Birliği Futbol Akademisi, Tepebaşı Futbol Akademisi, Çamlıbel Futbol Akademisi ve Güçlü Kızlar Göksu Spor Derneği takımları, Osman Atakara Anı Turnuvasında mücadele edecekler. Osman Atakara Anı Turnuvası, 28 Eylül’de saat 16:30’da Lapta Şehit Şevket Kadir Stadında düzenlenecek.



