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Furkan, İnegölspor forması giyecek

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Furkan, İnegölspor forması giyecek
2018 – 2019 futbol sezonunda Hamitköy forması giyen ve Hamitköy’ün Süper Lige yükselmesine büyük katkı koyan başarılı futbolcu Furkan Mızrak, 2021 – 2022 sezonu için İnegölspor ile anlaştı.
Türkiye İkinci Ligde grubunda zirveyi hedefleyen İnegölspor’un hedefine katkı koyacak olan Furkan Mızrak, yeni sezon hazırlıklarını hırslı bir şekilde sürdürüyor. Furkan Mızrak, yeni sezon için sakatlıksız bir sezon olmasını da diledi.
 
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