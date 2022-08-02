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Fredrik Midtsjö, Galatasaray’da

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Galatasaray Kulübü, Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö transferini KAP'a bildirdi

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Fredrik Midtsjö, Galatasaray’da
Galatasaray KAP'a yaptığı açıklamada ''Profesyonel futbolcu FredrikMidtsjö ve kulübü AlkmaarZaanstreek ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.0000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 975.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.'' ifadelerine yer verildi.
Midtsjö: Galatasaray etkileyici bir kulüp
Galatasaray, Norveçli futbolcu Midtsjö'yü kadrosuna kattı. Sağlık kontrollerinin ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na gelen başarılı futbolcu, stadı ve müzeyi gezdi.
Kendisini 2025'e kadar sarı-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeye imza atan 28 yaşındaki oyuncu, duygularını kulüp televizyonu ile paylaştı.
Midtsjö, “Galatasaray etkileyici bir kulüp. Burada olduğum için çok mutluyum. Gelmeden önce Omar ile Galatasaray hakkında konuştum ve bana pozitif bilgiler verdi. Bu kulüple çıkacağım yeni macera için sabırsızlanıyorum. Buraya şampiyonluk kazanmaya geldim. Taraftar takım için sahada her şeyimi en yüksek seviyede vereceğim” ifadelerini kullandı.
 
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