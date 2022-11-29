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Forest’te Cemre Yıldızev dönemi

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Forest’te Cemre Yıldızev dönemi
Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Lig ekibi K.Kaymaklı’da dün akşam oynanan Çetinkaya maçı sonrasında teknik direktör Serkan Önet görevinden istifa etti.
Önet’in istifasını kabul eden K.Kaymaklı yönetimi bugün sabah saatlerinde teklif sunduğu genç teknik direktörlerden Cemre Yıldızev ile anlaşmaya vardı.
K.Kaymaklı Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Dağaşaner ile bir araya gelen Cemre Yıldızev el sıkışarak sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Cemre Yıldızev, sezon başından geçtiğimiz hafta Çarşamba gününe kadar bir başka Lefkoşa ekibi Yenicami’yi çalıştırıyordu.  
 
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