Forest şampiyonluk hedefiyle başladı

Birinci Ligin yeni ekibi K.Kaymaklı takımı dün teknik direktör Derviş Kolcu gözetiminde yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirirken teknik direktör Kolcu hedeflerin şampiyonluk olduğunu vurguladı

Necati KÜLAHLILARBu sezon Aksa Birinci Lig’de mücadele edecek başkent ekibi Küçük Kaymaklı takımı yeni sezonun ilk idmanını dün gerçekleştirdi.Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nın bakıma alınması nedeniyle sezon açılışını Küçük Kaymaklı halı sahasında gerçekleştiren K.Kaymaklı takımı sezona’ merhaba’ dedi. Teknik Direktör Derviş Kolcu gözetiminde ilk antrenmanını düz koşu şeklinde yaptı.Sezon açılışı nedeniyle gazetemize konuşan teknik direktör Derviş Kolcu hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve Küçük Kaymaklı’nın 49 yıl sonra düştüğü birinci ligden tekrardan bu sezon ait olduğu Süper Lig’e geri dönmek istediklerini söyledi