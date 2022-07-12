Forest sahaya iniyor

Necati KÜLAHLILAR

Aksa süper lig takımlarından Küçük Kaymaklı 14 Temmuz Perşembe günü Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda yeni sezon hazırlıkları için start verecek ancak resmi açılış daha sonra yapılacak.

Küçük Kaymaklı Teknik Direktörü Serkan Önet’in “Üç haftadan beridir futbolcularımıza verdiğimiz bireysel salon çalışmaları programı doğrultusunda salon çalışması yapıyorlar. Perşembe günü saat 18.00 de toplanıp yeni sezonun startını vereceğiz.”

