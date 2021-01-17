Forest ruhuyla antrenman yapıyorlar

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü, 70. Kuruluş yılını kutlarken, Küçük Kaymaklı Futbol Akademisi öğrencileri ise Forest ruhuyla antrenmanlarına devam ediyorlar.
Antrenörleri Evrim Belge yönetiminde büyük bir hırsla çalışan Küçük Kaymaklı Futbol Akademisi öğrencileri, Küçük Kaymaklı antrenman tesislerinde antrenmanlarını sürdürüyorlar.
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