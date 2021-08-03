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Forest, Hamitköy kaptanına talip

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Forest, Hamitköy kaptanına talip
Küçük Kaymaklı 2021 - 2022 futbol sezonuna teknik direktör Niyazi Göksun yönetiminde hazırlanırken, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Küçük Kaymaklı, Süper Lig'in diğer ekibi Hamitköy'ün kaptanı Agit Altan'a talip oldu. Başarılı sol kanat oyuncusu Agit Altan için 2 kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Savunma oyuncusu olmasına rağmen sol kanattan bindirmeleri, etkili ortaları ve frikikleri ile bilinen Agit'in transferinin kısa süre içerisinde kesinleşmesi bekleniyor.
 
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