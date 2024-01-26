Forest, farklı başladı

AKSA Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında K.Kaymaklı, China Bazaar Gençlik Gücü'nü 3-1 mağlup etti. Yeni transferleri Badara Sylla (2) ve Arseven Dağer ile goller bulan Forest'e karşı G.Gücü'nün golünü Asman Ndikumana kaydetti

Atatürk StadıEvren Karademir, Mehmet Ekşici, Cenk A. ÖzfuttuRemzi, Ali Akbulut(Muhammet), Turgut K. Çoban, Rifat, Necati Genç, Abu Dumbuya, Ümitcan, İbrahim Köse(Asman), Hasan, Arif (Orhan), Kaan Erol)Mehmet Özeralp, Halil, Fikret Yağcıoğlu(Alp Gazi), Arda Kortay, Mehmet Kaygısız, Alpay, Daniel Gozar, Badara Sylla, Bahadır, Arseven Dağer, Mehmet (Emre)Dk.90 Asman Ndikumana (CB Gençlik Gücü) - Dk.11 ve 66 Badara Sylla, Dk.52 Arseven Dağer (K. Kaymaklı)AKSA Süper Lig’de ikinci devre başladı. 16’ncı haftanın açılış maçında iki başkent ekibi China Bazaar Gençlik Gücü ile Küçük Kaymaklı, Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi.Mücadeleyi 3-1 galibiyetle tamamlayan Küçük Kaymaklı, ikinci devreye 3 puanla başlamış oldu. Küçük Kaymaklı’ya galibiyeti getiren golleri 11 ve 66’ncı dakikalarda yeni transfer Badara Sylla ile yine bir yeni transfer olan Arseven Dağer 52’nci dakikada kaydetti. Gençlik Gücü’nün tek sayısı 90’ıncı dakikada Asman Ndikumana’dan geldi.Bu skorla alt sıralardan uzaklaşmak isteyen K.Kaymaklı 11 puana yükselirken, China Bazaar Gençlik Gücü 22 puanda kaldı.