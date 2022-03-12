Forest, evinde esti

K.Kaymaklı, ligin dibine demir atan Girne Halk Evi’ni 4 -1 mağlup ederek alırken, evinde yine galip gelerek play-out dışında kalma hedefi doğrultusunda önemli 3 puan elde etti

Yer: Şht. Hüseyin Ruso Stadı Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Burak Mandıralı, Hüseyin Sancar K. Kaymaklı: Raif, Sena, Mikail, Tuğrul (Sertan), Muhammet Nazik (Arda), Mehmet Kaygısız, Çağlar (Agit), Muhammet Uçar, Felix, Bahadır (Hasan), Yankı GHE: Burak, Arda, Ali, Halil, Samet, Erdi (Aydın), Mehmet Erfinike, Alpay, Mehmet Yıldız, Zafer, Hasan (Eşref) Goller: 21. Dk. Mehmet Yıldız (KK), 57. Dk. Ve 90. Dk. Felix, 80. Dk. Sertan (K. Kaymaklı), 4. Dk. Samet (P)(GHE) Aksa Süper Ligi’nde üst sıralara tırmanmak isteyen Küçük Kaymaklı ligde son sırada bulunan Girne Halk Evi’ni konuk etti. Dk.4 gelişen Girne Halk Evi atağında ceza sahası içindeki pozisyonda hakem Tufan Çerçioğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Samet gole çevirerek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Dk.21 gelişen Küçük Kaymaklı atağında Mehmet topu uzaklaştırmaya çalışırken ters vuruşla topu kendi kalesine gidince karşılaşmada skora eşitlik geldi. Maçın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Küçük Kaymaklı oyunun hakimi konumundaydı. Dk.57. K.Kaymaklı atağında Felix’in vuruşunda top filelere gitti ve skor 2-1 oldu. Dk.80. Organize gelişen Küçük Kaymaklı atağında Sertan’ın vuruşunda kaleci Burak topa engel olamadı ve top filelere gitti. Karşılaşmada Küçük Kaymaklı farkı ikiye çıkararak skoru 3-1’e taşıdı. Dk.90 gelişen Küçük Kaymaklı atağında Felix kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü atarak skoru 4-1’e getirdi. Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Küçük Kaymaklı konuk ettiği Girne Halk Evi’ni 4-1 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.