Fode Koita Trabzonspor'da

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak KAP'a gönderilen yazıda, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu BangalyFodeKoita’nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” denildi.
30 yaşındaki Gineli forvetKoita, en son Kasımpaşa'da forma giymişti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.