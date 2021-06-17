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Fode Koita Trabzonspor'da

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Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu FodeKoita'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi

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Fode Koita Trabzonspor'da
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak KAP'a gönderilen yazıda, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu BangalyFodeKoita’nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” denildi.
30 yaşındaki Gineli forvetKoita, en son Kasımpaşa'da forma giymişti.
 
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