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Flavio Trabzonspor'da

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Trabzonspor, Flavio'yu 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı

Flavio Trabzonspor'da
Brezilyalı orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, Flavio'ya, 4 yıl boyunca her futbol sezonunda 750 bin euro garanti ücreti ödeneceği ifade edildi.
Bahia Kulübü'ne ise futbolcunun sözleşme fesih bedeli olarak, bir milyon 200 bin euro ödenecek.
24 yaşındaki futbolcu dördüncü hafta maçları oynanan Brezilya Serie A'da 1 karşılaşmada görev aldı. Geçtiğimiz sezon ise 28 lig maçında oynadı. 
 
 
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