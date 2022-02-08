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Fırtına, transferin de lideri

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Trabzonspor, devre arası transfer dönemini hareketli geçirdi. 9 oyuncuyla kadrosunu güçlendiren bordo mavililer, transferde genç isimlere ağırlık verdi

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Fırtına, transferin de lideri
Trabzonspor, ara transfer dönemini yoğun geçiren ekiplerin başında yer aldı.
Kadrosunu 9 oyuncu ile güçlendiren bordo mavililer, hem eksiklerini giderdi hem de geleceğe yönelik hamleler yaptı.
Karadeniz ekibi, 5 genç ismi bonservisleriyle; Puchacz'ı da kiralayarak renklerine bağladı.
Sezonun ilk yarısında sol bekte sorunlar yaşayan Trabzonspor, bu açığını Almanya'dan kapattı.
Bordo mavililer, Union Berlin forması giyen 22 yaşındaki Polonyalı TymoteuszPuchacz'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Trabzonspor, Bursaspor'dan üç genç oyuncuyu da kadrosuna kattı.
19 yaşındaki Kerem Şen, 20 yaşındaki Batuhan Kör ve 18 yaşındaki Taha Altıkardeş için toplam 1,9 milyon avro bonservis bedeli ödendi.
Bordo mavililer, santrfor bölgesi için de Andreas Cornelius'a alternatif olacak yerli ve genç oyunculara yöneldi.
Trabzonspor, Altınordu'dan 19 yaşındaki Enis Destan ve Bayer Leverkusen'dan 18 yaşındaki Emirhan Gedikli ile hücum hattını güçlendirdi.
Karadeniz temsilcisi ayrıca Çin'de Wuhan forması giyen Jean EvrardKouassi, Kasımpaşa'dan Yusuf Erdoğan ve MedipolBaşakşehir'den Edin Visca gibi 3 deneyimli ismi renklerine bağladı.
Bordo mavililer, bu hamleleriyle hücum hattının kanatlarında forma rekabetini artırdı.
Trabzonspor, ara transfer döneminde 9 oyuncu için toplam 8,3 milyon avro ödedi.
 
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