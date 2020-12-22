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Fırtına tek golle Hatay’ı yıktı

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Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti

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Fırtına tek golle Hatay’ı yıktı
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar
AtakaşHatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 85 Mirkan Aydın), Boupendza, Akintola (Dk. 77 Selim Ilgaz), Diouf
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Abdulkadir Parmak (Dk. 61 Yusuf Sarı), Flavio, Baker, Nwakaeme, Ekuban (Dk. 84 Kamil Ahmet Çörekçi), Djaniny (Dk. 80 Afobe)
Gol: Dk. 74 Vitor Hugo (Trabzonspor)
 
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede bordo mavili takıma galibiyeti getiren golü 74. dakikada Vitor Hugo attı. 
Bu sonucun ardından üst üste oynadığı ikinci maçını da kazanan Trabzonspor puanını 20'ye yükseltirken Hatayspor 21 puanda kaldı. 
 
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