Fırtına, Kartal'ı zirveden indirdi

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz (Dk. 14 N'Sakala), De Souza, Hutchinson (Dk. 76 Ljajic), Ghezzal (Dk. 64 N'Koudou), Mensah (Dk. 64 Dorukhan Toköz), Larin, Aboubakar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 62 Bakasetas), Abdulkadir Parmak (Dk. 4 Baker), Flavio, Nwakaeme (Dk. 86 Hosseini), Ekuban, Djaniny (Dk. 86 Yusuf Sarı)
Goller: Dk. 29 Aboubakar (Beşiktaş), Dk. 44 Montero (Kendi kalesine), Dk. 63 Vitor Hugo (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 77 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)
Süper Lig 22. haftasında Beşiktaş’a konuk olan Trabzonspor, geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak Beşiktaş’ı hem yenilmezlik serisinden, hem de liderlik koltuğundan etti.
29. dakikada Aboubakar'ın golüyle öne geçen Beşiktaş, üstünlüğünü koruyamadı. Montero'nun 44. dakikada kendi kalesine attığı golle eşitliği yakalayan Trabzonspor, 63. dakikada Vitor Hugo'nun golüyle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, 77. dakikada direkt kırmızı kart görererek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla liderlik koltuğunu Fenerbahçe’ye kaptıran ve 9 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Beşiktaş 44 puanla ikinci sıraya geriledi. Trabzonspor ise puanını 36'ya yükselterek 5. sıraya yerleşti.
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