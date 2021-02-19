Fırtına, İstanbul'da da durmadı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada Yusuf Sarı attı.
Ev sahibi takımdan Rafael 90+4'te ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından galibiyet serisini 7 maça çıkaran 4. sıradaki Trabzonspor puanını 48'e yükseltti. Üst üste 5 maçtır yenilen Medipol Başakşehir ise 24 puanla 18. sırada kaldı.
Başakşehir’in, evindeki Trabzonspor serisi sona erdi
Fatih Terim Stadı’nda Trabzonspor’a 1-0 kaybeden Başakşehir’in serisi sona erdi. Turuncu-lacivertliler, bordo-mavilileri ağırladığı son 7 Süper Lig maçını kaybetmemişti. Başakşehir, evinde rakibine Ocak 2012’den sonra yenildi.
Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir, Trabzonspor’a 1-0 mağlup oldu. Ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkan turuncu-lacivertlilerde bir seri de sona erdi. Rakibini konuk ettiği son 7 müsabakayı kaybetmeyen İstanbul temsilcisi, 2011-2012 sezonunda 7 Ocak 2012 tarihinde 2-0 yenildiği karşılaşmanın ardından Karadeniz ekibine kaybetti.