Fırtına, İstanbul'da da durmadı

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte bordo-mavililerin galibiyet serisi 7 maça çıktı. Son şampiyon ise ligde üst üste 5. yenilgisini yaşadı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada Yusuf Sarı attı. Ev sahibi takımdan Rafael 90+4'te ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından galibiyet serisini 7 maça çıkaran 4. sıradaki Trabzonspor puanını 48'e yükseltti. Üst üste 5 maçtır yenilen Medipol Başakşehir ise 24 puanla 18. sırada kaldı. Başakşehir’in, evindeki Trabzonspor serisi sona erdi Fatih Terim Stadı’nda Trabzonspor’a 1-0 kaybeden Başakşehir’in serisi sona erdi. Turuncu-lacivertliler, bordo-mavilileri ağırladığı son 7 Süper Lig maçını kaybetmemişti. Başakşehir, evinde rakibine Ocak 2012’den sonra yenildi. Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir, Trabzonspor’a 1-0 mağlup oldu. Ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkan turuncu-lacivertlilerde bir seri de sona erdi. Rakibini konuk ettiği son 7 müsabakayı kaybetmeyen İstanbul temsilcisi, 2011-2012 sezonunda 7 Ocak 2012 tarihinde 2-0 yenildiği karşılaşmanın ardından Karadeniz ekibine kaybetti.