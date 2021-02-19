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Fırtına, İstanbul'da da durmadı

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Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte bordo-mavililerin galibiyet serisi 7 maça çıktı. Son şampiyon ise ligde üst üste 5. yenilgisini yaşadı

Fırtına, İstanbul'da da durmadı
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada Yusuf Sarı attı. 

Ev sahibi takımdan Rafael 90+4'te ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 

Bu sonucun ardından galibiyet serisini 7 maça çıkaran 4. sıradaki Trabzonspor puanını 48'e yükseltti. Üst üste 5 maçtır yenilen Medipol Başakşehir ise 24 puanla 18. sırada kaldı. 

Başakşehir’in, evindeki Trabzonspor serisi sona erdi

 Fatih Terim Stadı’nda Trabzonspor’a 1-0 kaybeden Başakşehir’in serisi sona erdi. Turuncu-lacivertliler, bordo-mavilileri ağırladığı son 7 Süper Lig maçını kaybetmemişti. Başakşehir, evinde rakibine Ocak 2012’den sonra yenildi.

Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir, Trabzonspor’a 1-0 mağlup oldu. Ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkan turuncu-lacivertlilerde bir seri de sona erdi. Rakibini konuk ettiği son 7 müsabakayı kaybetmeyen İstanbul temsilcisi, 2011-2012 sezonunda 7 Ocak 2012 tarihinde 2-0 yenildiği karşılaşmanın ardından Karadeniz ekibine kaybetti.

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