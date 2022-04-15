Fırtına hız kesti

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabaka Lucas Biglia ve Vitor Hugo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından puanını 73'e yükselten Karadeniz temsilcisi, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 14 puan önünde zirvede yer aldı.
Zorlu Trabzon deplasmanından beraberlikle ayrılan Volkan Demirel'in öğrencileri ise maç fazlası, 47 puan ve averajla 10. sırada yer aldı.